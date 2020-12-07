«Лучшая физкультура, придуманная природой». Дарья Клишина прогулялась босиком по песку

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети «Инстаграм». На снимке спортсменка босиком идёт по песку. На Дарье надета белая блуза рубашечного покроя.



«Прогулка босиком по песку — это лучшая физкультура, придуманная природой. А если светит солнце, значит, польза двойная», — подписала фото Клишина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года.

С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. В июле 2016 года стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016.