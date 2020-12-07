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Губерниев — о снятии скандинавов с этапов КМ: Большунов и так нахлобучил бы Клебо!

Губерниев — о снятии скандинавов с этапов КМ: Большунов и так нахлобучил бы Клебо!
Другие / Лыжный спорт 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил действия международных федераций лыжных гонок и биатлона в условиях пандемии коронавируса. Из-за нелучшей организации безопасности гонок лыжного Кубка мира сборные Норвегии, Швеции и Финляндии пропускают декабрьские этапы соревнований.

«Риск отмены сезона в биатлоне минимальный. Я уже давно говорю, что организация работы в биатлоне находится на высоком уровне. Биатлонная федерация во всём сильно опережает лыжную. На данный момент та система, которая введена в IBU, работает. Вот в лыжах снялись все ведущие сборные, кроме нашей. И что, нашим будет приятно проводить выездной чемпионат России? Мы говорим о популяризации мировых лыж. Вы думаете, Большунов не расстраивается, что норвежцы и шведы снялись с этих этапов? Да он и так нахлобучил бы Клебо и других!

Мне есть с чем сравнивать. Я бываю и на лыжных, и на биатлонных чемпионатах мира. Лыжи отстают. Я как-то приехал на лыжный чемпионат мира и спросил заявки команд. Мне сказали, что это секретная информация. Говорю им, что на биатлоне всегда беру эту информацию, изучаю, кто массажист у каждой сборной. А на лыжах мне сказали, что я первый комментатор в истории, кто запросил эту информацию. В биатлоне все знают, что это важно и необходимо. Хотя мне кажется, что и в биатлоне я один этим интересуюсь. Дело Бессеберга живёт и процветает. Организация топовая в IBU», — написал Губерниев в своей рубрике «Вы уху ели?» на «Чемпионате».

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