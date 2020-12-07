Источник: норвежские лыжники не выступят на этапах Кубка мира до чемпионата мира

Норвежские лыжники не будут выступать за пределами страны вплоть до чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Оберстдорфе в конце февраля 2021 года, сообщает Dagbladet. Это решение, которое в ближайшее время будет официально опубликовано, может изменить только улучшение ситуации с коронавирусом в Европе.
Причина в том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии не хочет договариваться с местными органами здравоохранения об исключительных условиях. По обязательным правилам все должны проходить 10-дневный карантин со строгими ограничениями после пребывания в «красных» по коронавирусу странах. А лыжники не хотят остаться без тренировок.
Это решение автоматически означает, что норвежские лыжники не выступят на «Тур де Ски» вне зависимости от того, изменит FIS программу многодневки или нет.
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