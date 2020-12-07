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Сборная России по гандболу пообещала не повторять нарушения правил карантина на ЧЕ-2020

Сборная России по гандболу пообещала не повторять нарушения правил карантина на ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) вынесла предупреждение женской сборной России за нарушение правил по противодействию коронавирусу на чемпионате Европы.

По информации канала TV2, главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. Разговор между ними завершился рукопожатием. Однако, по информации пресс-службы ФГР, незадолго до разговора представитель федерации сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, а сборная России отменила тренировку до результатов тестирования.

«Федерация гандбола России заверила ЕГФ в том, что на протяжении всего турнира будет неукоснительно соблюдать правила карантина, инцидент с однократным нарушением правил полностью исчерпан. Нарушение носило однократный и непреднамеренный характер. Федерация заверила ЕГФ в письме, что в дальнейшем режим карантина будет неукоснительно соблюдаться», — приводит слова представителя ФГР ТАСС.

ЕГФ вынесла предупреждение за несоблюдение протокола безопасности также командам Испании, Сербии, Хорватии и Чехии. Повторные нарушения правил будут наказаны снятием с турнира.

Российская команда, которая досрочно обеспечила себе участие в основном раунде чемпионата Европы, сегодня, 7 декабря, в заключительном матче группового этапа встретится с командой Швеции.

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