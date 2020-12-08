Амброс Мартин отреагировал на третью подряд победу сборной России по гандболу на ЧЕ-2020

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу в матче чемпионата Европы со Швецией со счётом 30:26. Ранее россиянки досрочно вышли в основной раунд, обыграв команды Испании и Чехии.

«Мы были сосредоточены и очень смело провели этот матч. Думаю, мы показали отличный гандбол. Я очень доволен, потому что игроки очень голодны до побед на этом турнире. Теперь нам нужно забыть о том, сколько очков мы набрали. Мы заработали их заслуженно. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на следующих матчах с тем же настроем», — приводит слова Мартина официальный сайт соревнований.

Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.