Тренер сборной Швеции: у нас возникли трудности с быстрыми российскими гандболистками

Главный тренер женской сборной Швеции по гандболу Томас Акснер прокомментировал поражение в матче чемпионата Европы с Россией со счётом 26:30.

«У нас возникли очень большие трудности с их быстрыми игроками и разнообразными комбинациями соперника. Россиянки провели немало мячей, наша защита оказалась под серьёзным ударом. С точки зрения нападения это была наша лучшая игра на турнире», — приводит слова Акснера официальный сайт турнира.

Сборная России вышла в основой раунд чемпионата Европы в Дании с первого места, Швеция — со второго, Испания — с третьего. Состав групп основного этапа будет сформирован сегодня, 8 декабря.

Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.