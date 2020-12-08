Илья Черноусов не попал в состав сборной Швейцарии на этап Кубка мира в Давосе

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, который ранее объявил о получении швейцарского паспорта, не попал в состав сборной Швейцарии, который пройдёт в Давосе в ближайшие выходные. Об этом сообщается в «инстаграме» швейцарской команды. Спортсмен, занявший 51-е место в гонке на Континентальном Кубке в Гомсе, не прошёл даже по национальной квоте.
33-летний Черноусов подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге FIS одобрила ещё в мае. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
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