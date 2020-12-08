В FIS подтвердили проведение «Тур де Ски» в трёх местах, несмотря на просьбу Норвегии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) подтвердила, что многодневка «Тур де Ски», как и планировалось, пройдёт в трёх местах. «Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).

«Все меры противодействия коронавирусу были разработаны с учётом национальных и региональных требований. FIS учтёт опыт, полученный на ранее проведённых этапах Кубка мира. Тестирование будет проходить на месте, переезды – координироваться организаторами и международной федерацией.

Все заинтересованные стороны несут ответственность за то, чтобы этапы были безопасными. Оргкомитеты проделали огромную работу, чтобы создать здоровую рабочую среду для делегаций», — отмечается в заявлении FIS.

В настоящее время неизвестно, выступят ли в «Тур де Ски» сборные Норвегии, Швеции и Финляндии, которые ранее снялись с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене. Также сообщалось, что FIS отказалась пойти навстречу сборным Норвегии, Швеции и Финляндии, которые просили сократить количество этапов «Тур де Ски».