«Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина». Лукашенко — о запрете на участие в ОИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил всем членам исполкома НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Это относится к президенту НОК Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (президент МОК Томас Бах. — Прим. «Чемпионата») и банда расскажут, в чём моя вина, что я свою страну защищаю?!

Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом», — приводятся слова Лукашенко в телеграм-канале «Пул первого».