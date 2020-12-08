«Буду жить на деньги своей девушки». Лыжник Тёугбёль — о снятии Норвегии с этапов КМ

Норвежские и шведские лыжники не поддержали решение сборных своих стран сняться с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, последних в 2020 году.
«В каком-то смысле нас частично уволили. Мы не можем выполнять свою работу. Сейчас зима, идут соревнования, на которых мы зарабатываем деньги. Это наша работа, и как минимум половина моей зарплаты – призовые», — приводит слова норвежца Синдре Скара NRK.
«Помимо призовых я получаю зарплату от поставщика лыж, которая зависит от того, как я выступаю. Но у меня есть девушка, которая хорошо зарабатывает, так что мне придётся жить на её деньги и надеяться, что всё будет хорошо», — добавил норвежец Ховард Тёугбёль.
«Мы были настроены соревноваться, и в Руке всё прошло хорошо. У нас появилась надежда, но потом мы получили пощёчину. Нужно убедиться, что за нас приняли правильное решение», — цитирует шведку Фриду Карлссон Aftonbladet.
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