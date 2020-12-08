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Губерниев о словах Резцовой: Вяльбе и Лазутину беременность прерывать никто не заставлял?

Губерниев о словах Резцовой: Вяльбе и Лазутину беременность прерывать никто не заставлял?
Другие / Лыжный спорт 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что её заставили сделать аборт, чтобы она не прерывала карьеру. По словам бывшей спортсменки, её вынудили пойти на такой шаг, потому что «стране нужны были медали».

«Всё это интересно, но перед Олимпиадой-88 рожать отправилась не только Вяльбе, но и Лазутина, на тот момент чемпионка мира! Их беременность прерывать никто не заставлял? Кроме того в лыжную эстафету Калгари не попали Вида Венцене, на тот момент обладательница золота в личной гонке, и сама Раиса Сметанина, которая стала второй на дистанции 10 км и по спортивному принципу в четвёрку попадала! Там был такой состав, что все могли спокойно родить и вернуться в 89-м, как и сделали Вяльбе и Лазутина! Но квартира, видимо, только у Анфисы появилась тогда…

И уж точно при позднем Горбачёве никто уже никого не заставлял ничего делать. Предложить могли вариант..." — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Анфиса Резцова рассказала, как её заставили сделать аборт, так как «стране нужны медали»
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