В сборной России по гандболу ответили на призыв выгнать команду с чемпионата Европы
Пресс-атташе женской сборной России по гандболу на чемпионате Европы Дмитрий Христич ответил на резкую критику зарубежных экспертов, которые были шокированы поведением российских спортсменок. На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте российской федерации, гандболистки сборной играют в контактные игры и передают ложки изо рта в рот.
Ранее норвежский эксперт Уле Еревик заявил, что российскую команду нужно выгнать, если есть такая возможность.
«Честно говоря, слышать такие претензии просто невероятно. Мы провели командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентами. Мы находились в отведённой для собраний команды комнате со спортивным инвентарём, утверждённым отелем», — приводит слова Христича VG.
Датский эксперт: поведение россиян потрясло, они могут уничтожить весь чемпионат Европы
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