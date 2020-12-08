В сборной России по гандболу ответили на призыв выгнать команду с чемпионата Европы

Пресс-атташе женской сборной России по гандболу на чемпионате Европы Дмитрий Христич ответил на резкую критику зарубежных экспертов, которые были шокированы поведением российских спортсменок. На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте российской федерации, гандболистки сборной играют в контактные игры и передают ложки изо рта в рот.



Ранее норвежский эксперт Уле Еревик заявил, что российскую команду нужно выгнать, если есть такая возможность.



«Честно говоря, слышать такие претензии просто невероятно. Мы провели командное мероприятие в соответствии со всеми правилами и регламентами. Мы находились в отведённой для собраний команды комнате со спортивным инвентарём, утверждённым отелем», — приводит слова Христича VG.

Датский эксперт: поведение россиян потрясло, они могут уничтожить весь чемпионат Европы