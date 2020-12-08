Норвежская гандболистка: сборная России как-то неправильно читала правила

Гандболистка сборной Норвегии Хенни Рейстад отреагировала на скандал вокруг сборной России. На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте российской федерации, гандболистки сборной играли в контактные игры и передавали ложки изо рта в рот. После этого норвежский эксперт Уле Еревик заявил, что российскую команду нужно выгнать, если есть такая возможность.



«Очень глупо, что россиянки так себя ведут. Ещё глупее публиковать такое в социальных сетях. Получается, сборная России как-то неправильно читала правила», — приводит слова Рейстад VG.

Ранее главный тренер российской команды Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который находился вне «пузыря» на трибуне без защитной маски. За это Европейская федерация гандбола (ЕГФ) вынесла предупреждение сборной.