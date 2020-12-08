Сеть фитнес-клубов Crocus Fitness запускает франчайзинг

Сеть премиальных фитнес-клубов Crocus Fitness насчитывает уже 7 успешных проектов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В ближайшем будущем откроется ещё 2 клуба в Москве и 2 клуба в Баку. Crocus Fitness не планирует на этом останавливаться и запускает собственную франчайзинговую программу.



«Мы планируем реализовать не менее 50 проектов за 10 лет. Учитывая, что в России рынок фитнес-индустрии находится в постоянном росте – 5,7% за год, инвестирование в эту сферу – дальновидное и перспективное вложение», — комментирует первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Франчайзинговая программа Crocus Fitness предполагает строительство небольших фитнес-студий и масштабных фитнес-клубов как в городах России, так и в любой точке земного шара. Сотрудничество по программе предполагает снижение затрат на ряд внутренних процессов, которые Crocus Fitness как франчайзер забирает на себя. Это маркетинг, подбор и обучение персонала, а также аудиты и контроль финансовых показателей.



Если говорить о конкретных цифрах, то объём инвестиций в клуб без бассейна в усреднённых значениях составляет порядка 28 000 руб. за 1 кв.м., а в клуб с бассейном – 50 000 руб. за 1 кв.м. Эта сумма включает в себя и приобретение оборудования для тренажерного зала, что позволит сразу открыть фитнес-клуб.



Кроме того, работа планируется с минимальным паушальным взносом, а размер ежемесячных роялти зависит от объёма дохода каждого клуба, поэтому команда сети обещает прикладывать все усилия для улучшения финансовых показателей каждого франчайзингового клуба. Бизнес-модель сети клубов Crocus Fitness предполагает быстрые сроки окупаемости от 3 до 5 лет, при этом инвестиции в фитнес-студии возвращаются в значительно более короткие сроки.