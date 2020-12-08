Сборная Норвегии не примет участия в «Тур де Ски» из-за опасений по коронавирусу

Сборная Норвегии отказалась принимать участие в «Тур де Ски», поскольку соревнование пройдёт не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.



«Риск заражения на «Тур де Ски» существенно не изменился по сравнению с предыдущими оценками. Путешествия между странами Европы во время пандемии по-прежнему сопряжены с неприемлемо высоким риском заражения», — приводит слова медицинского сотрудника Норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен VG.



«Риск, связанный с заражением команды COVID-19, больше всего повлиял на наше решение не участвовать в «Тур де Ски». Здоровье спортсменов и вспомогательного персонала — наш самый важный приоритет», — отметил менеджер по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

В FIS подтвердили проведение «Тур де Ски» в трёх местах, несмотря на просьбу Норвегии