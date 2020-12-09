Менеджер сборной Швеции поделился планами по участию национальной команды в «Тур де Ски»

В сборной Швеции ещё не определились с участием в «Тур де Ски». Окончательное решение будет принято не ранее, чем на следующей недели.



«Здоровье спортсменов и сотрудников национальных сборных – наш приоритет», – приводит слова менеджера сборной Швеции Эспена Бьервига Expressen.



«Мы всё ещё сохраняем надежду, что сумеем поехать. Будем следить за развитием событий и сделаем выбор как можно позже. Точных сроков мы не установили, но при этом прекрасно понимаем, что слишком долго ждать нельзя. Примем ли мы решение на этой неделе? Нет, я так не думаю», – сказал второй менеджер шведской сборной Эспен Бьервиг.

Напомним, вчера, 8 декабря, сборная Норвегии заявила, что не примет участие в «Тур де Ски», поскольку соревнование пройдёт не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, сильно повышает риски заражения спортсменов коронавирусом.

