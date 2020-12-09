Бородавко рассказал о планах Большунова на «Тур де Ски» после снятия норвежцев

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отказ норвежской команды от участия в «Тур де Ски».



«Они уже предупреждали, что до чемпионата мира могут пропустить все этапы Кубка мира, так что это решение ожидалось. Но настрой остается прежним, ребята заряжены на борьбу. Жаль, что не будет сильных соперников, но конкуренция всё равно сохраняется, так что интерес к „Тур де Ски“ будет достаточно серьёзным.



У нас всё идёт по плану, „Тур де Ски“ мы рассматриваем как один из этапов подготовки к чемпионату мира. Схема подготовки в связи с отказом норвежцев не меняется, мы решили участвовать во всех стартах. Большунов постарается повторить свой прошлогодний успех на „Тур де Ски“. Задача победить всегда ставится перед спортсменами, иначе нет смысла тренироваться и выходить на старт», — цитирует Бородавко ТАСС.

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