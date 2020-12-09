Анфиса Резцова: готова судиться с теми, которые пишут, что мы все на допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова вновь опровергла свои слова о применении допинга в команде в период выступлений. Ранее в интервью она сказала: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала».
«Я готова судиться с такими, которые пишут, что мы все на допинге. Слова о том, что у нас „забирали кровь“? Я не помню просто такого, кому я озвучивала. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа – помощь спортсменам. И всё!
Мне это помогало чуть-чуть восстанавливаться. Крутить объёмы. Это всё вот так было. Мне это неинтересно было. Доктор это знал, профессионал работал с нами. Врач был. Ну конечно это восстановители.
И витамины там, в общем, вот так. Оно вот шло в помощь мне. Я не считаю это допингом. Допинг – это сверх чего-то делают вообще там. Делают вообще там из космоса, я полагаю. Какие-то анаболики.
Кровь замораживали, а перед стартом возвращали? Это было такое. Пробный вариант, но это же наша кровь! Её забирают, потом нам вводили и всё. Я не считаю это допингом", – приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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