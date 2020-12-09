Определились соперники сборной России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу

На чемпионате Европы по гандболу в Дании завершился предварительный этап и стали известны все участники основного раунда.

Соперниками женской сборной России в группе I будут команды Франции, Дании, Швеции, Испании и Черногории. В группу II попали сборные Норвегии, Хорватии, Нидерландов, Германии, Венгрии и Румынии.

Сборные, прошедшие в основной этап соревнований, сохранили очки, набранные в матчах с командами, которые также преодолели предварительный этап. В активе сборной России 4 очка. Со Швецией и Испанией она играть не будет, так как они уже встречались на предварительном этапе и россиянки одержали победы.

Завтра, 10 декабря, подопечные Амброса Мартина сыграют с Черногорией. Команды, занявшие два первых места, выйдут в полуфинал.

Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.