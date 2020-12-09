Определились соперники сборной России в основном раунде чемпионата Европы по гандболу

На чемпионате Европы по гандболу в Дании завершился предварительный этап и стали известны все участники основного раунда.
Соперниками женской сборной России в группе I будут команды Франции, Дании, Швеции, Испании и Черногории. В группу II попали сборные Норвегии, Хорватии, Нидерландов, Германии, Венгрии и Румынии.
Сборные, прошедшие в основной этап соревнований, сохранили очки, набранные в матчах с командами, которые также преодолели предварительный этап. В активе сборной России 4 очка. Со Швецией и Испанией она играть не будет, так как они уже встречались на предварительном этапе и россиянки одержали победы.
Завтра, 10 декабря, подопечные Амброса Мартина сыграют с Черногорией. Команды, занявшие два первых места, выйдут в полуфинал.
Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.
- 9 декабря 2020
-
08:53
-
08:36
-
00:26
-
00:03
- 8 декабря 2020
-
23:36
-
23:12
-
21:55
-
20:48
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:08
-
17:02
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
14:40
-
14:34
-
14:12
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
12:16
-
10:54
-
10:19
-
10:11
-
09:56
-
09:20
-
00:11
- 7 декабря 2020
-
21:35
-
20:05
-
18:42
-
18:29
-
17:46
-
16:01