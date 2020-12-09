Вратарь сборной России по гандболу — об изоляции в отеле: морально это тяжело

Голкипер сборной России по гандболу Виктория Калинина оценила свою игру на чемпионате Европы в Дании. Подопечные Амброса Мартина выиграли все три матча на предварительном этапе и вышли в основной раунд соревнований.

«Игра пока не радует. Далеко не всё получается. Но партнёры и тренеры не дают мне расстраиваться, поддерживают, помогают. Тяжеловато выступать, когда перед турниром не было товарищеских матчей. Получается, приходится вкатываться в игровой ритм уже по ходу чемпионата Европы.

Турнир действительно долгожданный, так как многие другие соревнования были отменены. А всегда хочется выходить на площадку в официальных матчах с максимальной ответственностью. Мы скучали по этому. С другой стороны, очень не хватает болельщиков на трибунах, того адреналина, который они нам передают, криков, шума. Но даже в такой обстановке мы в первую очередь рады, что этот чемпионат вообще состоялся и пока проходит без больших проблем", — цитирует Калинину официальный сайт ФГР.

Калинина также рассказала, как команда относится к изоляции в гостинице.

«Как говорится, что нас не убивает, делает сильнее. Печально, что нельзя выходить на улицу, но можно гулять по гостинице. Хотя и здесь надо соблюдать правила: носить маску, не собираться большими компаниями… Морально это тяжело, но в то же время, мы все в одной тарелке, командой переносим это испытание.



Готовы ли провести в этих условиях ещё 12 дней? Конечно! Ну и небольшой бонус в том, что мы сменим обстановку, переедем в другую гостиницу. Это мелочь, но и она поможет освежить взгляд, немного расслабиться. При этом у нас в распоряжении достаточно времени, чтобы изучать соперников готовиться к предстоящим матчам», — сказала Калинина.