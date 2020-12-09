«Почему они спорят?» Глава комитета FIS отреагировал на снятие Норвегии с «Тур де Ски»

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта норвежец Вегард Ульванг отреагировал на решение сборной Норвегии отказаться от участия в «Тур де Ски», поскольку соревнования пройдут не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.

«Я не понимаю, что имеет в виду норвежская лыжная ассоциация. Менеджер Эспен Бьервиг сказал, что они выступили бы, если бы гонки прошли в одном месте. Меня это удивляет. А почему же они не в Давосе?» — цитирует Ульванга NRK.

Ранее сборная Норвегии снялась с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене.

«Менять место проведения „Тур де Ски“ — это неподходящий вариант. Организаторы делают большие инвестиции. Итальянские власти дали добро на проведение гонок. Было бы неправильно забрать у них „Тур де Ски“. Мы не можем сделать так только потому, что этого хочет Норвегия. Я не понимаю, что Эспен пытается сказать. Норвегия никогда не предлагала FIS перенести „Тур де Ски“ в один город. Не понимаю, почему они спорят?» — цитирует Ульванга NRK.