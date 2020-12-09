Фильм о Вяльбе «Белый снег» открыл кинофестиваль «Окно в Европу» в Выборге

7 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Окно в Европу» состоялась премьера спортивной биографической драмы «Белый снег».

Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Картину представили продюсеры проекта Тимур Хван, Марат Ким, Алексей Рязанцев, режиссер фильма Николай Хомерики и сама Елена Вяльбе.

В широкий прокат фильм выходит 25 февраля.