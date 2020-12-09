В сборной Норвегии отреагировали на слова представителя FIS о снятии с «Тур де Ски»

Менеджер лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на высказывания главы комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта Вегарда Ульванга по поводу снятия команды с «Тур де Ски». Ульванг выразил недоумение словами Бьервига о том, что Норвегия хотела добиться проведения соревнований в одном городе. По словам Вегарда, в таком случае норвежцам не следовало сниматься с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене.

«Ещё на этапе в Руке мы говорили, что хотели бы добиться проведения „Тур де Ски“ в одном месте. Но я уважаю тот факт, что добиться этого сложно.

Есть разница между уик-эндом в Давосе, где некоторые лыжники примут участие лишь в одной гонке, и полноценным «Тур де Ски» с несколькими стартами в одном месте", — приводит слова Бьервига NRK.