Норвежским лыжникам не смогут компенсировать призовые с «Тур де Ски»

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг оценил финансовые потери лыжников из-за снятия с «Тур де Ски». Норвежцы отказались от участия в многодневке, поскольку соревнование пройдёт не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.
«Мы пообщались с ребятами и понимаем, что они недополучат личные доходы. Призовые, бонусы. Мы пытаемся найти решения, которые помогут им в финансовом плане перед возвращением на Кубок мира», — приводит слова Бьервига NRK.
По словам менеджера, у норвежской лыжной ассоциации нет достаточных средств, чтобы компенсировать призовые, которые выплачивает Международная федерация лыжных видов спорта за «Тур де Ски».
«Однако мы постараемся как-то облегчить им жизнь, пока ситуация не придёт в норму», — сказал Бьервиг.
- 9 декабря 2020
-
11:56
-
11:55
-
11:36
-
11:27
-
11:02
-
10:44
-
10:36
-
09:33
-
09:18
-
08:53
-
08:36
-
00:26
-
00:03
- 8 декабря 2020
-
23:36
-
23:12
-
21:55
-
20:48
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:08
-
17:02
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
14:40
-
14:34
-
14:12
-
13:57
-
13:51
-
13:50
-
12:16
-
10:54
-
10:19
-
10:11