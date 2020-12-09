Норвежским лыжникам не смогут компенсировать призовые с «Тур де Ски»

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг оценил финансовые потери лыжников из-за снятия с «Тур де Ски». Норвежцы отказались от участия в многодневке, поскольку соревнование пройдёт не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.

«Мы пообщались с ребятами и понимаем, что они недополучат личные доходы. Призовые, бонусы. Мы пытаемся найти решения, которые помогут им в финансовом плане перед возвращением на Кубок мира», — приводит слова Бьервига NRK.

По словам менеджера, у норвежской лыжной ассоциации нет достаточных средств, чтобы компенсировать призовые, которые выплачивает Международная федерация лыжных видов спорта за «Тур де Ски».

«Однако мы постараемся как-то облегчить им жизнь, пока ситуация не придёт в норму», — сказал Бьервиг.