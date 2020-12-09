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Изменился календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам

Изменился календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0

Организаторы объявили, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция) перенесён с 16-17 января на 6-7 февраля. Изменения сделаны, чтобы снизить частоту переездов. Теперь два этапа подряд пройдут в Швеции.

«С нетерпением ждём двух уик-эндов подряд с лыжными вечеринками в Фалуне и Ульрисехамне. А затем последует национальный чемпионат в Буросе.

Новый подход поприветствовали все участники. Не нужно будет ехать из Финляндии в Швецию и обратно», — приводит слова главы шведской федерации Даниэля Фореуса пресс-служба организаторов.

Вот как выглядит теперь расписание оставшихся этапов Кубка мира:

12-13 декабря — Давос (Швейцария)
19-20 декабря — Дрезден (Германия)
1-10 января – «Тур де Ски» (Швейцария, Италия)
23-24 января – Лахти (Финляндия)
30-31 января – Фалун (Швеция)
6-7 февраля – Ульрисехамн (Швеция)
20-21 февраля — Нове-Место (Чехия)
12-14 марта — Осло (Норвегия).

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