Изменился календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам

Организаторы объявили, что этап Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне (Швеция) перенесён с 16-17 января на 6-7 февраля. Изменения сделаны, чтобы снизить частоту переездов. Теперь два этапа подряд пройдут в Швеции.
«С нетерпением ждём двух уик-эндов подряд с лыжными вечеринками в Фалуне и Ульрисехамне. А затем последует национальный чемпионат в Буросе.
Новый подход поприветствовали все участники. Не нужно будет ехать из Финляндии в Швецию и обратно», — приводит слова главы шведской федерации Даниэля Фореуса пресс-служба организаторов.
Вот как выглядит теперь расписание оставшихся этапов Кубка мира:
12-13 декабря — Давос (Швейцария)
19-20 декабря — Дрезден (Германия)
1-10 января – «Тур де Ски» (Швейцария, Италия)
23-24 января – Лахти (Финляндия)
30-31 января – Фалун (Швеция)
6-7 февраля – Ульрисехамн (Швеция)
20-21 февраля — Нове-Место (Чехия)
12-14 марта — Осло (Норвегия).
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