Геннадий Раменский: какие для Резцовой допинги? Она была на голову выше всех

Бывший главный тренер сборных России по лыжным гонкам и биатлону Геннадий Раменский прокомментировал скандальные высказывания Анфисы Резцовой о допинге. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в интервью сказала, что в ходе карьеры применяла допинг и отрекаться от этого не собирается.
«Я её всё-таки много лет знаю. Знаю её функциональные возможности от природы. Какие там для неё допинги? Она без допинга там была на голову выше всех. Абсолютно. И мне как работнику, тренеру, главному тренеру, вице-президенту… С ней участвовали и в Альбервилле во Франции, и в Лиллехаммере, и на Кубках мира, на чемпионата мира – ну какие там программы? Это же просто бред какой-то», — сказал Раменский в эфире канала «Россия 24».
После выхода интервью Резцова опровергла свои слова о допинге.
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