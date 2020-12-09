«Безупречная красота!» Пользователи отреагировали на новое фото Каролины Севастьяновой

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимках спортсменка, одетая в элегантный наряд, позирует перед камерой на фоне картины.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Подписчики Севастьяновой оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.
«Безупречная красота!»
«Милая и роскошная».
«Ты самая красивая российская спортсменка».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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