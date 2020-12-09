Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Безупречная красота!» Пользователи отреагировали на новое фото Каролины Севастьяновой

«Безупречная красота!» Пользователи отреагировали на новое фото Каролины Севастьяновой
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимках спортсменка, одетая в элегантный наряд, позирует перед камерой на фоне картины.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Подписчики Севастьяновой оценили красоту спортсменки. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Безупречная красота!»
«Милая и роскошная».
«Ты самая красивая российская спортсменка».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Каролина Севастьянова показала селфи в откровенном купальнике. Фото
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020