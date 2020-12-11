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Календарь второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Давосе

Расписание 2-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 в Давосе
Другие / Лыжный спорт 0

12-13 декабря в Давосе (Швейцария) пройдёт второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Давос, Швейцария
Расписание стартов
12 декабря
13:15 мск — спринт, квалификация, свободный стиль.
15:45 — спринт, свободный стиль.

13 декабря
12:45 — гонка на 10 км, женщины, раздельный старт, свободный стиль.
15:30 — гонка на 15 км, мужчины, раздельный старт, свободный стиль.

На минувшей неделе стало известно, что этап Кубка мира в Давосе пропустят сборные Норвегии, Швеции и Финляндии.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, россиянин Александр Большунов занимает второе место. У женщин на первой позиции располагается норвежка Терезе Йохауг, второй идёт россиянка Татьяна Сорина.

Изменился календарь сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам
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