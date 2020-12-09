Решение сборной Норвегии пропустить «Тур де Ски» связали с политическим аспектом

Глава оргкомитета этапов «Тур де Ски» Герти Ташлер отреагировал на отказ сборной Норвегии принять участие в многодневке.
«В долгосрочной перспективе, думаю, это отразится на «Тур де Ски» и при этом очень негативно. Я бы даже сказал, что это может стать концом «Тур де Ски».
Жаль. Тем более что концепция безопасности, правила FIS (Международной федерации лыжного спорта. – Прим. «Чемпионата») и наш собственный протокол защиты здоровья чрезвычайно строги. Поэтому мы не до конца понимаем, почему команды не приедут в Тоблах по соображениям безопасности. Мы предполагаем, что за этим решением стоит ещё и политический аспект.
Я думаю, что с политической точки зрения они хотели бы перенести гонки в Скандинавию, в свои родные города, что определённо не принесёт пользы «Тур де Ски», — приводит слова Ташлера VG.
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