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Чемпионат Норвегии пройдёт без эстафеты впервые с момента окончания Второй мировой войны

Чемпионат Норвегии пройдёт без эстафеты впервые с момента окончания Второй мировой войны
Другие / Лыжный спорт 0

Впервые с момента окончания Второй мировой войны чемпионат Норвегии пройдёт без эстафетной гонки. Пойти на такой шаг организаторов турнира вынудила ситуация с распространением коронавируса. Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал это решение.

«Для многих в моём клубе это одно из самых ярких событий года. Они соревнуются для того, чтобы пробежать в одной команде со мной и постараться побороться за медаль. Для них это будет настоящей пощёчиной. В этом нет никаких сомнений», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

Ранее стало известно, что сборная Норвегии не примет участия в «Тур де Ски». Пойти на такую меру она была вынуждена исходя из опасений угрозы коронавируса. Норвежская сторона хотела, чтобы соревнование прошло только в одном городе, а не в трёх.

Решение сборной Норвегии пропустить «Тур де Ски» связали с политическим аспектом
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