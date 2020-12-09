Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 может пройти в Тюмени

После отмены всех предолимпийских этапов в Китае Россия, Норвегия и Чехия стали главными претендентами на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021, информирует норвежский телеканал TV2.



«После того как все тестовые соревнования в Китае были отменены, есть вероятность, что финальный этап Кубка мира пройдёт в Норвегии. На право проведения соревнований претендуют также Тюмень и Нове-Место (Чехия)», – говорится в материале, размещённом на сайте телеканала.



Напомним, в сезоне-2020/2021 в Пекине (КНР) должен был состояться этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью, горным лыжам и лыжным гонкам, а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Эти соревнования имели статус тестовых олимпийских стартов.

Чемпионат Норвегии пройдёт без эстафеты впервые с момента окончания Второй мировой войны