Легкоатлетка Сидорова признана спортсменкой года в России

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова получила приз «Гордость России» в номинации «Спортсменка года» на церемонии Национальной спортивной премии, учреждённой Министерством спорта РФ.



По итогам голосования она опередила гимнасток Ангелину Мельникову и Дину Аверину.



В этом году Сидорова дважды показывала лучшие результаты сезона в мире — 4 м 92 см и 4 м 95 см.



Национальная спортивная премия — одна из главных наград в области спорта в России. Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами подводит итоги и называет лучших в 11 номинациях. Определяются 18 победителей. Званием лауреата и премией в размере 1 миллиона рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов РФ, благодаря которым спорт в России становится всё более популярным и привлекает внимание миллионов.

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