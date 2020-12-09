Елена Вяльбе — о возможности проведения финала КМ по лыжным гонкам в России: Тюмень готова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, согласно которой финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 после отмены всех предолимпийских этапов в Китае может пройти в России.



«Когда Китай отказался от тестовых мероприятий (Олимпиады-2022. – Прим. ред.), мы направили официальное письмо о намерениях провести соревнования в Тюмени. Тюмень готова, мы тоже. Решение будет принято 15 декабря», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».



Напомним, помимо России основными претендентами на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам являются также Норвегия и Чехия.



Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью, горным лыжам и лыжным гонкам, а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2020/2021 должен был состояться в Пекине (Китай). Эти соревнования имели статус тестовых олимпийских стартов.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 может пройти в Тюмени