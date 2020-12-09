Елена Вяльбе — о возможности проведения финала КМ по лыжным гонкам в России: Тюмень готова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, согласно которой финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 после отмены всех предолимпийских этапов в Китае может пройти в России.
«Когда Китай отказался от тестовых мероприятий (Олимпиады-2022. – Прим. ред.), мы направили официальное письмо о намерениях провести соревнования в Тюмени. Тюмень готова, мы тоже. Решение будет принято 15 декабря», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Напомним, помимо России основными претендентами на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам являются также Норвегия и Чехия.
Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью, горным лыжам и лыжным гонкам, а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2020/2021 должен был состояться в Пекине (Китай). Эти соревнования имели статус тестовых олимпийских стартов.
- 9 декабря 2020
-
22:50
-
22:14
-
22:07
-
21:36
-
21:32
-
20:54
-
19:02
-
18:16
-
16:06
-
15:55
-
14:29
-
13:48
-
11:56
-
11:55
-
11:36
-
11:27
-
11:02
-
10:44
-
10:36
-
09:33
-
09:18
-
08:53
-
08:36
-
00:26
-
00:03
- 8 декабря 2020
-
23:36
-
23:12
-
21:55
-
20:48
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:08
-
17:02
-
16:53