Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Елена Вяльбе — о возможности проведения финала КМ по лыжным гонкам в России: Тюмень готова

Елена Вяльбе — о возможности проведения финала КМ по лыжным гонкам в России: Тюмень готова
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию, согласно которой финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 после отмены всех предолимпийских этапов в Китае может пройти в России.

«Когда Китай отказался от тестовых мероприятий (Олимпиады-2022. – Прим. ред.), мы направили официальное письмо о намерениях провести соревнования в Тюмени. Тюмень готова, мы тоже. Решение будет принято 15 декабря», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, помимо России основными претендентами на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам являются также Норвегия и Чехия.

Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина, двоеборью, горным лыжам и лыжным гонкам, а также чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в сезоне-2020/2021 должен был состояться в Пекине (Китай). Эти соревнования имели статус тестовых олимпийских стартов.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/2021 может пройти в Тюмени
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020