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Илья Черноусов может дебютировать за сборную Швейцарии на чемпионате мира

Илья Черноусов может дебютировать за сборную Швейцарии на чемпионате мира
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, объявивший о получении швейцарского паспорта, может дебютировать за сборную Швейцарии по лыжным гонкам на предстоящем чемпионате мира, который состоится с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

«Илья Черноусов не будет стартовать в Давосе. Теоретически, он может выступить на чемпионате мира, но для этого он должен сначала пройти внутренний отбор в команду», — приводит сообщение Федерации лыжного спорта Швейцарии ТАСС.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Россиянин уступил лишь соотечественникам, Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.

Со Швейцарией Илью связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.

Илья Черноусов не попал в состав сборной Швейцарии на этап Кубка мира в Давосе
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