Илья Черноусов может дебютировать за сборную Швейцарии на чемпионате мира

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи Илья Черноусов, объявивший о получении швейцарского паспорта, может дебютировать за сборную Швейцарии по лыжным гонкам на предстоящем чемпионате мира, который состоится с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
«Илья Черноусов не будет стартовать в Давосе. Теоретически, он может выступить на чемпионате мира, но для этого он должен сначала пройти внутренний отбор в команду», — приводит сообщение Федерации лыжного спорта Швейцарии ТАСС.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Россиянин уступил лишь соотечественникам, Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Со Швейцарией Илью связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
- 9 декабря 2020
-
23:13
-
22:50
-
22:14
-
22:07
-
21:36
-
21:32
-
20:54
-
19:02
-
18:16
-
16:06
-
15:55
-
14:29
-
13:48
-
11:56
-
11:55
-
11:36
-
11:27
-
11:02
-
10:44
-
10:36
-
09:33
-
09:18
-
08:53
-
08:36
-
00:26
-
00:03
- 8 декабря 2020
-
23:36
-
23:12
-
21:55
-
20:48
-
20:40
-
20:32
-
20:26
-
20:08
-
17:02