Всемирную шахматную Олимпиаду в 2022 году вместо Беларуси проведёт Россия

Всемирная шахматная Олимпиада 2022 года, которая должна была состояться в Минске, перенесена в Россию. Напомним, что изначально планировалось, что в 2020 году Олимпиаду примет Россия, а в 2022 году – Беларусь.



Однако впоследствии российский турнир был перенесён на 2021 год из-за пандемии, вызванной коронавирусом, а Беларусь от проведения соревнований решила отказаться. В результате запланированный на 2021 год турнир в Москве не состоится.



«Учитывая, что Республика Беларусь и её правительство решили, что они не могут проводить олимпиаду, мы попытались найти какое-то решение. А если точнее, другого хозяина Олимпиады 2022 года и Кубков мира. Но мы не могли найти альтернативы.



Если добавить ко всему этому пандемию, то у нас не осталось иного выбора, кроме как провести всего одну Олимпиаду в течение этого периода. Мы получили любезное предложение от Правительства России провести одновременно два Кубка мира в следующем, 2021 году, и Олимпиаду в 2022 году», — сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович на официальном сайте организации.

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