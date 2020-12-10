Глава комитета FIS: русские едут на КМ через полмира, а Норвегия ехать на хочет

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта норвежец Вегард Ульванг вновь прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».
«Я получаю новые сигналы. Нас не так уж высоко ценят за границей. Другие страны не понимают нашу точку зрения. Причина, по которой мы отказались от участия в соревнованиях, вызвала резкую реакцию и негодование за рубежом.
Нужно соблюдать точность в формулировках. То ли это наши приоритеты в сезоне, то ли это карантинные ограничения, то ли вопросы здоровья и безопасности. Это три разных типа аргументов, которые легко могут перекрыть друг друга, и это вызывает непонимание у иностранных спортсменов.
Речь идёт о вкладе в общее дело. Американцы проехали полмира, чтобы добраться на Кубок мира. Русские тоже едут через полмира. Прилетают команды из Центральной Европы, кто-то добирается на машине. А Норвегия ехать не хочет. Конечно, это вызывает острую реакцию. Многие подозревают, что у Норвегии есть свои мотивы", — цитирует Ульванга TV2.
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