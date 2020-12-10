Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шведский лыжник поставил на гонку со своим участием и получил дисквалификацию

Шведский лыжник поставил на гонку со своим участием и получил дисквалификацию
Другие / Лыжный спорт 0

24-летний шведский лыжник Макс Новак сделал ставку на гонку в Бруксвалларне, в которой сам принял участие, за что получил дисквалификацию. Об этом информирует издание Expressen.

Сообщается, что Новак одержал победу в гонке, а второе место занял Вильям Поромяа. Провинившийся спортсмен поставил на победу Поромяа — таким образом, его ставка не сыграла. Несмотря на это, его всё равно дисквалифицировали.

«Это распространено среди лыжников, руководителей и прочих людей, имеющих отношение к федерации. Так что я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — рассказал Новак.

Также сообщается, что срок действия дисквалификации спортсмена составляет один месяц.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020