Шведский лыжник поставил на гонку со своим участием и получил дисквалификацию

24-летний шведский лыжник Макс Новак сделал ставку на гонку в Бруксвалларне, в которой сам принял участие, за что получил дисквалификацию. Об этом информирует издание Expressen.

Сообщается, что Новак одержал победу в гонке, а второе место занял Вильям Поромяа. Провинившийся спортсмен поставил на победу Поромяа — таким образом, его ставка не сыграла. Несмотря на это, его всё равно дисквалифицировали.

«Это распространено среди лыжников, руководителей и прочих людей, имеющих отношение к федерации. Так что я играл, не зная, что совершаю ошибку. Ставить на результат собственной гонки никогда не было проблемой в лыжном мире», — рассказал Новак.

Также сообщается, что срок действия дисквалификации спортсмена составляет один месяц.