В сборной США отреагировали на решение Норвегии сняться с этапов Кубка мира и «Тур де Ски»

Менеджер сборной США по лыжным гонкам Крис Гровер прокомментировал решение сборной Норвегии отказаться от участия в декабрьских этапах Кубка мира и «Тур де Ски».
«Я слышал, что если норвежцы едут в страну из „красной зоны“, то затем попадают на 10-дневный карантин на родине. Если это так, то я понимаю их решение. Их лучшие спортсмены готовятся к чемпионату мира, и, конечно, они не могут застрять на карантине на долгое время. Мне жаль спортсменов, которые столько лет упорно трудились и сейчас не могут показать себя на Кубке мира», — приводит слова Гровера TV2.
На этой неделе стало известно, что сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски», поскольку соревнование пройдёт не в одном городе, а в трёх. Это, по мнению норвежской стороны, существенно повышает риск заражения спортсменов коронавирусом.
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