Стали известны заработки лучших норвежских лыжников

Издание VG подсчитало, сколько заработали ведущие норвежские лыжники за 2019 год, а также за всю карьеру. На первом месте оказалась олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Терезе Йохауг, которая за год заработала 536 тыс. евро, а всего — 4,6 млн евро. Помимо неё в тройку попали трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и двукратный чемпион ОИ Мартин Йонсруд Сундбю.
Вот как выглядит первая десятка (в скобках — доход за 2019-й и общий доход, тыс. евро):
1. Терезе Йохауг (536 и 5136)
2. Йоханнес Клебо (260 и 1037)
3. Мартин Йонсруд Сундбю (239 и 1002)
4. Эмиль Иверсен (213 и 253)
5. Ингвильд Эстберг (195 и 1695)
6. Шюр Рёте (143 и 244)
7. Астрид Якобсен (108 и 207)
8. Ханс Кристер Холунд (94 и 316)
9. Майкен Касперсен Фалла (70 и 986)
10. Дидрик Тонсет (47 и 597).
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