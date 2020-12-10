Стали известны заработки лучших норвежских лыжников

Издание VG подсчитало, сколько заработали ведущие норвежские лыжники за 2019 год, а также за всю карьеру. На первом месте оказалась олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете Терезе Йохауг, которая за год заработала 536 тыс. евро, а всего — 4,6 млн евро. Помимо неё в тройку попали трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и двукратный чемпион ОИ Мартин Йонсруд Сундбю.

Вот как выглядит первая десятка (в скобках — доход за 2019-й и общий доход, тыс. евро):

1. Терезе Йохауг (536 и 5136)

2. Йоханнес Клебо (260 и 1037)

3. Мартин Йонсруд Сундбю (239 и 1002)

4. Эмиль Иверсен (213 и 253)

5. Ингвильд Эстберг (195 и 1695)

6. Шюр Рёте (143 и 244)

7. Астрид Якобсен (108 и 207)

8. Ханс Кристер Холунд (94 и 316)

9. Майкен Касперсен Фалла (70 и 986)

10. Дидрик Тонсет (47 и 597).