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В FIS предполагают, что снятие Норвегии может сказаться на призовых для лыжников

В FIS предполагают, что снятие Норвегии может сказаться на призовых для лыжников
Другие / Лыжный спорт 0

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта норвежец Вегард Ульванг предположил, что отказ сборной Норвегии от участия в этапах Кубка мира и «Тур де Ски» в перспективе может сказаться на сумме призовых для всех участников соревнований.

«В долгосрочной перспективе мы станем беднее. Организаторы будут зарабатывать меньше денег, соответственно и выплаты будут меньше. В первую очередь могут сократить призовые, а также средства на переезды и проживание для сильнейших сборных. Таким образом пострадают спортсмены. Важно, чтобы все понимали, насколько огромное значение имеют ТВ--трансляции», — приводит слова Ульванга TV2.

От участия в декабрьских этапах Кубка мира также отказались сборные Швеции и Финляндии.

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