В FIS предполагают, что снятие Норвегии может сказаться на призовых для лыжников

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта норвежец Вегард Ульванг предположил, что отказ сборной Норвегии от участия в этапах Кубка мира и «Тур де Ски» в перспективе может сказаться на сумме призовых для всех участников соревнований.

«В долгосрочной перспективе мы станем беднее. Организаторы будут зарабатывать меньше денег, соответственно и выплаты будут меньше. В первую очередь могут сократить призовые, а также средства на переезды и проживание для сильнейших сборных. Таким образом пострадают спортсмены. Важно, чтобы все понимали, насколько огромное значение имеют ТВ--трансляции», — приводит слова Ульванга TV2.

От участия в декабрьских этапах Кубка мира также отказались сборные Швеции и Финляндии.