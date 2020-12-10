Президент ОКР Поздняков отреагировал на подписание Трампом «закона Родченкова»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта, названного в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Безусловно, это является, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемой вещью. Мы все прекрасно понимаем, что Соединённые Штаты не дают международному антидопинговому регулятору большинство коммерческих лиг: НХЛ, НФЛ, НБА и так далее.

Например, один из известных хоккеистов, попавшись на принятии релаксационного допинга, был на четыре года отлучён от международных соревнований. А в своей же НХЛ он получил лишь несколько игр дисквалификации.

Из последнего – случай в НФЛ. Здесь уже тяжелее ситуация: был применён очень тяжёлый препарат, увеличивающий мышечную массу. Любой спортсмен, находящийся под юрисдикцией ВАДА, получил бы четыре года дисквалификации. Здесь – две недели. И таких случаев очень-очень много», — сказал Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

«Закон Родченкова» даёт возможность правительству США добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.