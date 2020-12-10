Менеджер Норвегии — о С. Устюгове: даже для Русского Медведя последствия COVID серьёзные

Эспен Бьервиг, менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам на примере россиянина Сергея Устюгова объяснил, почему команда снялась с ближайших этапов Кубка мира и «Тур де Ски». Напомним, Устюгов перенёс коронавирус и не смог полностью восстановиться к старту сезона, из-за чего уже пропустил первый этап в Руке.
«Сейчас мы видим, как у Устюгова ушло три месяца на восстановление, и становится понятно, что заражение может разрушить сезон с чемпионатом мира. Поэтому стоит выбрать безопасный путь к чемпионату мира.
Я знал, что Устюгов болен и уехал домой из Руки, но про коронавирус узнал только из СМИ и его «инстаграма». Сейчас есть много спортсменов, переболевших и быстро вернувшихся, но оказывается, что даже для Русского Медведя, как его называют СМИ, последствия могут быть достаточно серьёзными», — цитирует Бьервига Nettavisen.
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