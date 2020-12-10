МИД РФ: «закон Родченкова» может подорвать всю действующую мировую антидопинговую систему

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала подписание «закона Родченкова».
«Не только в нашей стране, но и во всём мире здравомыслящие коллеги считают этот закон политически мотивированным, так как экстерриториальное применение американского законодательства в отношении зарубежных тренеров, агентов, менеджеров, представителей государственных учреждений может подорвать всю действующую мировую антидопинговую систему.
Эта подмена антидопинговых правил ВАДА может привести к полному хаосу в мировом спорте, и в этом случае вся полнота ответственности за разрушение международного спортивного движения будет лежать именно на США», — приводит слова Захаровой «Р-Спорт».
«Закон Родченкова» даёт возможность правительству США добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.
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