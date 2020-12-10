Матыцин: Минспорт и РФС готовы к проведению чемпионата мира по пляжному футболу

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о последнем заседании попечительского совета. В частности, на нём шла речь о подготовке к проведению чемпионата мира по пляжному футболу.

«Сегодня было последнее заседание попечительского совета и все активно принимали участие. РФС — одна из немногих организаций, у кого есть стратегия развития, и нам это важно. Эта стратегия отражает направления российского спорта, не только в футболе. Важный аспект — в создании системы развития футбола. Это приоритетное направление. Обсуждения были и о детском спорте. Вершина — национальная сборная. Мы видим конструктивный подход к деятельности.

Пока заявки ФИФА и УЕФА не открыты, начиная с 2025 года мы открыты к подаче заявок на проведение турниров.

И Минспорт, и РФС готовы к проведению ЧМ по пляжному футболу. Очень надеемся, что в полном объёме. Но если будет необходимо, то с ограничениями", — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Чемпионат мира по пляжному футболу будет проходить в России в 2021 году.