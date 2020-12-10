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Мартин отреагировал на первую победу российских гандболисток в основном раунде ЧЕ-2020

Мартин отреагировал на первую победу российских гандболисток в основном раунде ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал победу (24:23) над сборной Черногории в первом матче основного раунда чемпионата Европы, который проходит в Дании.

«Мы знали, что этот матч будет сложнее предыдущих, потому что идёт борьба за нечто большее — полуфинал уже близко. Мы справились. Много боролись, были психологически сильны в сложные моменты. В конце концов заработали два очка, что очень важно, чтобы пройти дальше», — приводит слова специалиста пресс-служба турнира.

Напомним, в основной раунд россиянки пробились досрочно, обыграв команды Испании и Чехии. Отечественные гандболистки показали максимальный результат на групповом этапе соревнований. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.

Российские гандболистки победили сборную Черногории в 1-м матче основного раунда ЧЕ-2020
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