Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Давосе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на своей странице в "Инстаграме" объявила состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Спринт

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Наталия Мекрюкова.



Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Андрея Мельниченко, Ермил Вокуев.

Дистанция

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.



Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Ермил Вокуев.

Этап Кубка мира в Давосе пройдёт с 12 по 13 декабря.