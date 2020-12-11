Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Давосе
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на своей странице в "Инстаграме" объявила состав сборной России на этап Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Спринт
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Наталия Мекрюкова.
Мужчины: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Ардашев, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Андрея Мельниченко, Ермил Вокуев.
Дистанция
Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.
Мужчины: Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Ермил Вокуев.
Этап Кубка мира в Давосе пройдёт с 12 по 13 декабря.
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