Гандболистка Манагарова: мы и сами знаем, что иногда косячим

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова рассказала, почему главный тренер Амброс Мартин проводит тайм-ауты то на английском, то на испанском языках.
«Наверное, когда он торопится и хочет, чтобы его все поняли, он выбирает английский. Его знают многие девчонки, и если кто-то не успел разобраться, партнёры на площадке смогут подсказать. Испанский используется, как мне кажется, для менее стрессовых ситуаций», — приводит слова Манагаровой официальный сайт ФГР.
Юлия также обратилась к болельщикам сборной России.
«Я не тот человек, который любит что-то обещать. Предпочитаю потихоньку делать, без слов. Лучшим доказательством и обещанием будет уже сделанное. Но, пожалуйста, не думайте, что мы хотим не забивать или не защищаться. Мы и сами знаем, что иногда косячим и делаем что-то не так. Но, поверьте, мы очень хотим побеждать, очень хотим радовать вас, очень хотим быть лучшими. И я хочу сказать спасибо тем, кто и в хорошие времена и в плохие поддерживает и понимает нас», — сказала гандболистка.
На чемпионате Европы в Дании сборная России уже выиграла четыре матча подряд.
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