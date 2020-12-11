Сборная Швеции официально подтвердила участие в «Тур де Ски»
Сборная Швеции по лыжным гонкам примет участие в многодневке «Тур де Ски», которая пройдёт с 1 по 10 января на трёх трассах в Швейцарии и Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе национальной федерации.
«Была проделана огромная работа, чтобы минимизировать риск заражения по пути на «Тур де Ски». Мы знаем, что интерес к шведским лыжникам велик, равно как и желание команды соревноваться, так что мы нашли решение», — сказал менеджер сборной Швеции Даниэль Фореус.
Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам не выступит на «Тур де Ски». Ранее команды Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с оставшихся в 2020 году этапов Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).
В FIS подтвердили проведение «Тур де Ски» в трёх местах, несмотря на просьбу Норвегии
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