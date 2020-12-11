Юрий Бородавко: нельзя думать, что мы сильнее соперников на голову

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отказ сборной Норвегии от участия во всех гонках этапов Кубка мира до старта чемпионата мира.

«Кубок мира продолжается вне зависимости от того, есть там главные соперники или нет. Они решают свои проблемы, мы — свои. Все спортсмены заряжены на результат, готовятся к гонкам. Всё идёт по плану. Самый главный старт в этом сезоне — чемпионат мира. Этапы Кубка мира до нового года и «Тур де Ски» — подготовка и набор соревновательной формы.

Нельзя относиться к соперникам снисходительно, думать, что мы сильнее на голову. Это может показать только гонка. Нет никаких шапкозакидательских настроений. Все готовятся очень серьёзно», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.