Вылегжанин: мотивация у лыжников России из-за отсутствия главных соперников не изменится

Трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне, чемпион мира 2015 года в скиатлоне Максим Вылегжанин прокомментировал отказ сборной Норвегии от участия в гонках Кубка мира до старта чемпионата мира — 2021. Стартующие завтра, 12 декабря, соревнования пропускают также сборные Швеции и Финляндии.
«Мотивация у наших спортсменов из-за отсутствия главных соперников не изменится. Всё же это Кубок мира, где есть возможность набрать очки в общем зачёте. Самое главное, два ближайших этапа — это подготовка к важным стартам в «Тур де Ски».
Надеюсь, соперничество будет как внутри команды, так и с другими сборными. Да, мы не увидим Швецию, Норвегию и Финляндию, но соперники точно найдутся. Удивить могут французы и швейцарцы, в том числе Дарио Колонья, удачно выступающий на родной земле. Швейцарец точно составит конкуренцию. Будет борьба.
Рад, что ничего не пришлось отменять, и этапы всё же состоятся. В оставшихся гонках интерес вызывает не финальное распределение мест, а тактика, которую предпримут лыжники. Лично я буду наблюдать, как спортсмены поведут себя во время гонки: интересен план, время прохождения круга, общее самочувствие и запас сил», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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